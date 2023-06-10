Keltepe Kayak Merkezinin yolu heyelan sonrası kapandı

Karabük'te Keltepe Kayak Merkezinin yolunun 50 metrelik kısmı son haftalarda meydana gelen yağışlar sonrası çökmesi sonucu yol trafiğe kapatıldı.

Kent genelinde son haftalarda yaşanan etkili olan sağanağın ardından kayak merkezinin yolunun bir kısmında çökme meydana geldi. 5 metre derinliğin oluştuğu göçük nedeniyle Kahyalar köyünün pirinçlik mahallesinin içme suyu borularının da kopmasına neden oldu.

Kayak merkezi yolunun bir kısmında yaşanan çökme sonrası İl Özel İdaresi ekipleri hızlıca çalışma başlatırken, yol trafiğe kapatılarak Jandarma ekipleri de güvenlik önlemi aldı.

Diğer yandan Karabük Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Merkez ilçeye bağlı kayak merkezi yolu olan Kahyalar-Düzçam-Sipahiler köyleri grup yolunda meydana gelen heyelan neticesinde yol trafiğe kapatılmıştır. Kayak merkezi ve köylerimize alternatif güzergah Şenler-Sipahiler grup yolu üzerinden sağlanacaktır" denildi.