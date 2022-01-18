İhlas Haber Ajansı

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Kemikli rampalarında etkili olan kar, trafiği olumsuz etkiledi

Karabük’ün Eskipazar ilçesi Kemikli rampalarında etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle uzun araçlar ve otomobiller yolda kaldı.

Karabük'ün Eskipazar ilçesi Kemikli rampalarında etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle uzun araçlar ve otomobiller yolda kaldı.


Sabah saatlerinde kent genelinde başlayan kar yağışı Karadeniz'i İstanbul'a bağlayan D-100 karayolunda etkili olmaya başladı. Yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yollarda uzun araçlar ve otomobillerin yolda kalması sonucu trafik kısa süreli durdu. Karayolları ekipleri kapanan yolları kar küreme araçları ile yeniden ulaşıma açtı.

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