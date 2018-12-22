İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

KEMOSB toplantısı Vali Gürel başkanlığında yapıldı

Karabük-Eskipazar Metal ve Metal Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (KEMOSB) Yönetim Kurulu toplantısı, Vali Fuat Gürel Başkanlığında yapıldı.


Valilik Makamı Toplantı Odasında yapılan toplantıya Vali Fuat Gürel'in yanı sıra KEMOSB Müdürü Emin Demir, Yönetim Kurulu üyeleri Hasan Yıldırım, Kamil Ünal, Erol Karadeniz ve Hakan Şentürk katıldı.


KEMOSB Müdürü Emin Demir tarafından, Eskipazar OSB'nin geldiği nokta, kamulaştırma çalışmalarındaki son durum ve bundan sonra yapılacak iş ve işlemlerle ilgili bilgilerin verildiği toplantı, istişarelerde bulunulmasının ardından sona erdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.