KEMOSB toplantısı Vali Gürel başkanlığında yapıldı

Valilik Makamı Toplantı Odasında yapılan toplantıya Vali Fuat Gürel'in yanı sıra KEMOSB Müdürü Emin Demir, Yönetim Kurulu üyeleri Hasan Yıldırım, Kamil Ünal, Erol Karadeniz ve Hakan Şentürk katıldı.

KEMOSB Müdürü Emin Demir tarafından, Eskipazar OSB'nin geldiği nokta, kamulaştırma çalışmalarındaki son durum ve bundan sonra yapılacak iş ve işlemlerle ilgili bilgilerin verildiği toplantı, istişarelerde bulunulmasının ardından sona erdi.