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Kendisine çarpan sürücüye sitem edip, şikayetçi oldu

Karabük’te yolun karşısına geçerek kaldırıma çıkmak üzere olan yayaya araç çarptı.

Karabük'te yolun karşısına geçerek kaldırıma çıkmak üzere olan yayaya araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle yıkılarak yaralanan yaya duruma isyan edip, sürücüden şikayetçi oldu.


Edinilen bilgiye göre olay Bayır Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi. K.K (29) yönetimindeki 34 LJF 66 plakalı enerji şirketine ait araç yolun karşısına geçtikten sonra kaldırıma çıkmakta olan M.Ü'ye(58) çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan yaya yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi.


Kaldırıma çıkmak üzereyken kendisine çarpan sürücüye sitem eden yaya ,”Canıma kastetti. Bu nedir, burada insana mı çarpılır” ifadelerini kullanarak şikayetçi oldu.


Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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