Kent protokolünden öğretmenler günü mesajı

Gürel mesajında, “1928 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Millet Mektepleri Başöğretmenliği unvanı verilişinin 90'ıncı ve bu anlamlı günün 24 Kasım Öğretmenler Günü olarak kutlanmaya

başlanmasının 37'inci yıldönümüne ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İlk emri “Oku” olan bir medeniyetin mensubu olarak bizim için, öğrenmenin ve dolayısıyla irfan ordusunun neferleri öğretmenlerin ayrı bir yeri, ayrı bir önemi bulunmaktadır. İnsan yetiştirmek, aynı zamanda bir medeniyet, bir kültür inşasıdır. Öğretmenler, görevlerin en soylusunu icra eden, gözümüzün nuru çocuklarımızı hiç tereddüt etmeden emanet ettiğimiz, kendilerine duyulan güvenin ve mesuliyetin ağırlığını bir ömür boyu taşıyan toplum mimarlarıdır” ifadelerine yer verdi.

Ülkenin 2023 hedeflerine ulaşmasında, 2053 ve 2071 vizyonlarını gerçekleştirmesinde en

Büyük görevin öğretmenlerde olduğunu belirten Gürel, “ Bu manada bizlere sanayinin başkenti, eğitim ve öğretimin marka şehri, tekniği milletin ruhuyla harmanlayan bir şehirde görev yapmanın gururunu ve mutluluğunu yaşatan siz değerli öğretmenlerimizin şahsında tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü gönülden tebrik ediyor, başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, aramızdan ayrılan ve görevi başında şehit olan öğretmenlerimizi ve eğitimcilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.

-Vergili, “Öğretmenlerin toplumda önemli bir yeri var”

24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bir mesaj yayımlayan Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, öğretmenlerin, toplumda önemli bir yeri olduğunu söyledi.

Vergili öğretmenliğin bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülmeyecek kadar saygın ve fedakârlık gerektiren bir meslek olduğunu belirterek, “Çocuklarımızın ve gençlerin bedensel, duygusal, ahlaki, dini, milli ve toplumsal yönden sağlıklı gelişim göstermelerinde anne ve babadan sonra en etkili kişiler öğretmenlerimizdir. Çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitilerek geleceğe hazırlanmasını sağlayan öğretmenler, ülkemizin de bu vesileyle geleceğine yön vermektedir. Tüm meslek grupları sizlerin elinde şekillenmektedir. Özgürlüğü ve Bağımsızlığı koruyup, vatan sevgisini yüceltecek kuşakları yetiştiren değerli öğretmenler, sizlerin varlığıyla gelecekten en ufak kaygımız ve endişemiz yoktur. En zor şartlarda bile, ülkemizin her köşesine ulaşarak ışık olan, fedakârlıkların en büyüğünü gösteren, eğitmeyi ve öğretmeyi bir ideal olarak benimseyip ülkemizi çağdaş medeniyet seviyesine çıkarma gayreti gösteren tüm öğretmenlerimizin öğretmenler günü kutlu olsun” dedi.

-Polat, “Öğretmenler milli kimlik kazandıran, fikir ve kanaat önderleridir”

Polat, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Prof. Dr. Refik Polat mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Toplumu bilgi, şefkat ve merhametle yoğuran öğretmenlerimiz, aynı zamanda çocuklarımıza milli şuur ve milli kimlik kazandıran, fikir ve kanaat önderleridir. Nesillerin yetişmesinde çok önemli roller üstlenen öğretmenlerimiz, Anadolu'nun dört bir yanında büyük bir fedakârlık ve özveri ile çalışarak çocuklarımızı geleceğe hazırlamış ve hazırlamaktadır.

Bu duygu ve düşüncelerle başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, mesleğine gönül vermiş öğretmenlerimize bir kez daha şükranlarımı sunuyor, tüm öğretmenlerimizin ve eğitim camiamızın 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum.”