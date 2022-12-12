Kentin ekonomisini masaya yatırdılar

Karabük Müstakil Sanayici ve İşadamları Karabük Şubesi, Karabük TSO ve Safranbolu TSO'ya ziyarette bulunarak kentin ekonomisi ve yapılacak işbirliklerini masaya yatırdı.

Karabük MÜSİAD Karabük Şube Başkanı Cengiz Ünal ve yönetim kurulu üyeleri geçtiğimiz ay yapılan seçimlerde Karabük TSO Başkanlığına seçilen Fatih Çapraz ile yeniden güven tazeleyen Safranbolu TSO Başkanı Ali Sami Acar'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak ekonomik işbirliklerini ele aldılar.

Aynı zamanda Safranbolu TSO Meclis Başkanlığı'nı da yürüten MÜSİAD Başkanı Cengiz Ünal'ın başkanlığındaki yönetim kurulu üyeleri ilk ziyaretlerini Safranbolu TSO'ya gerçekleştirdi.

Ünal, Safranbolu TSO olarak her türlü kurum ve kuruluşlarla bölgeyi ileriye taşıyacak projelerin içinde olmaktan mutluluk duyacaklarını söyleyerek, her türlü ekonomik işbirliği içerisinde çalışma yapmaya gayret edeceklerini söyledi.

İkinci ziyaretlerini Karabük TSO Başkanı Fatih Çapraz'a gerçekleştiren Ünal ve ekibi, yeni yönetime hayırlı olsun dileklerinde bulunarak, Karabük'ün ekonomik sorunlarını ve işbirliklerini masaya yatırarak MÜSİAD olarak ellerinden gelen desteği vereceklerini ifade etti.

TSO Başkanı Fatih Çapraz ise, ziyaretlerinden dolayı Ünal ve ekibine teşekkür ederek, Karabük için yapılacak her türlü çalışmada ve işbirliğinde birlikte yer almaktan dolayı mutlu olacaklarını ifade etti.