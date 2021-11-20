Kenya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği'nden Rektör Polat'a ziyaret

Dr. Refik Polat'ı ziyaret etti.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Kenya Cumhuriyeti Büyükelçi Vekili Mohamednur Adan'a Karabük Üniversitesi hakkında bilgiler verdi. Polat, Karabük Üniversitesinde eğitim gören uluslararası öğrencilerin çok kültürlü bir ortamda eğitim aldığını ve KBÜ'nün dünyanın her yerinden öğrencisi bulunduğunu söyledi.

Büyükelçi Vekili Mohamednur Adan da Polat'la bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Büyükelçi Vekili Adan ayrıca Kenya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Johnson Mogoa K. Ondieki CBS'nin KBÜ'yü en kısa sürede ziyaret edeceğini belirtti.

Görüşmenin sonunda Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat günün anısına Büyükelçi Vekili Mohammednur Adan'a hediye takdim etti. Heyet ziyaretin ardından Karabük Üniversitesinde öğrenim gören Kenya uyruklu öğrencilerle bir araya gelerek toplantı yaptı.

Ziyarette Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Yaşar, Prof. Dr. Mücahit Coşkun ve Prof. Dr. İzzet Açar, İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elif Çepni, Uluslararası İlişkiler Ofisi Koordinatörü Öğr. Gör. Oya Çepni Önalan da hazır bulundu.