İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kestiği ağacın çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Karabük’ün Yenice ilçesinde ormanda kestiği ağacın çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.

Karabük'ün Yenice ilçesinde ormanda kestiği ağacın çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Göktepe bölgesine ormanda çalışan Satıbey Kanış (77), kesim yaptıkları ağacın çarpması sonucu yaralandı. Diğer işçilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kanış, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaşlı adam yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.