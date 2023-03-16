Karabük'ün Yenice ilçesinde ormanda kestiği ağacın çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Göktepe bölgesine ormanda çalışan Satıbey Kanış (77), kesim yaptıkları ağacın çarpması sonucu yaralandı. Diğer işçilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kanış, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaşlı adam yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.