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Kestiği ağacın dalı başına düşünce ağır yaralandı

Karabük’ün Yenice ilçesinde meydana gelen orman kazasında başına dal düşen bir kişi ağır yaralandı.

Karabük'ün Yenice ilçesinde meydana gelen orman kazasında başına dal düşen bir kişi ağır yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Yenice Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Kızılkaya Bölgesi Beşçınarlar mevkiinde orman üretimi yapan Ömer Karaş (30) kesim yaparken kesilen ağaçtan kopan dalın kafasına düşmesi sonucu yaralandı. Karaş'ın birlikte çalıştığı orman işçileri durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Hastanede tedavi altına alınan Karaş'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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