KGC'den Köse'ye hayırlı olsun ziyareti

Karabük Gazeteciler Cemiyeti Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

Karabük Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kaya, cemiyet yönetim ve denetim kurulu üyeleri Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'yi ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundular.

Ziyarette konuşan KGC Başkanı Metin Kaya, “ Bizler yerel gazeteciler olarak kurumlarla bir nevi ortak çalışıyoruz. Bölgemizde bir eksiklik ya da güzel bir çalışma var ise onları ortaya koyuyoruz. Yani rehber oluyoruz diyebiliriz” dedi.

Cemiyet çalışmaları ve yönetim kurulu hakkında da bilgi veren Metin Kaya, Başkan Köse'ye başarı dileklerinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ise, “Safranbolu'muz bir dünya kenti. Bu güzel kentte gerçekleştirilen hizmetlerin halkımıza yansıtılmasında, tanıtımında tabii ki basınımıza ihtiyacımız var. Bizler Karabük ve Safranbolu'da hizmet veren tüm medya kuruluşlarımız ile birlikte Safranbolu'muzu tanıtmaya, belediyemizin çalışmalarını anlatmaya devam edeceğiz. Bu vesile ile nazik ziyaretinizden dolayı sizlere teşekkür ediyorum.” dedi.