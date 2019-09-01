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Kınada muhtarın silahından çıktığı iddia edilen kurşun can aldı

Karabük’ün Eflani ilçesinde kına gecesinde havaya rastgele ateş açılması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Karabük'ün Eflani ilçesinde kına gecesinde havaya rastgele ateş açılması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre olay ilçe merkezine bağlı Çelebiler Mahallesi Hatipoğlu Kümevleri mevkiinde meydana geldi. Tevfik Kalaycı'ya ait kınada yapılan silahlı kutlamada havaya açılan ateş sonucunda Yunus Yıldız (47) yaralandı. Kanlar içinde yere yığılan Yıldız (47) Eflani Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşam mücadelesini kaybetti.


Olayla ilgili soruşturma başlatılırken görgü tanıklarının ifadesinin ardından havaya ateş açanın Göller Köyü Muhtarı C.K. (36) olduğu iddia edilirken muhtar polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.


Hayatını kaybeden Yıldız sosyal medya hesabından kına ile ilgili olarak "Bu akşam düğündeyiz" paylaşımını yaptığı öğrenilirken olay yerinde çok sayıda kuru sıkı tabancasının kovanları bulundu.

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