Kirkille Ortaokulunda Tübitak 4006 bilim fuarı

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Yavuz Aydın, öğretmen, öğrenciler ve çok sayıda velinin de katıldığı 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarına ilgi yoğun oldu. Fuarı gezen Başkan Köse öğrencileri tek tek tebrik etti.

Başkan Köse, fuar ziyareti sonrası yaptığı açıklamada, eğitim kurumlarına belediye olarak gerekli desteği her zaman vereceklerini belirterek, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza çok daha yaşanılır bir Safranbolu bırakmak, onları geleceğe hazırlamak için elimizden geleni yapacağız. Çocuklarımızı hep birlikte gelecek yüzyıllara göre yetiştirmeliyiz. Onlar da kendilerinden sonra gelecek nesilleri yetiştireceklerdir. Bugünkü bilim fuarında emeği geçen öğretmen ve öğrencilerimizi bir kez daha tebrik ediyorum” dedi.