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Kırmızı ışıkla "Evde Kal" uyarısı

Karabük’te kırmızı ışıklara yazılan "Evde Kal" yazısıyla vatandaşlar uyarıldı.

Karabük'te kırmızı ışıklara yazılan "Evde Kal" yazısıyla vatandaşlar uyarıldı.


Karabük Belediyesi tarafından Bahçelivevler Mahallesi'nde kurulan trafik lambalarına yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşların evde kalmaları için düzenleme yapıldı.


Belediye tarafından kavşakta bulunan kırmızı ışıklara "Evde Kal" yazısı yazılarak, vatandaşların evden çıkmamaları için uyarıldı.


Karabük Belediyesi tarafından yapılan uygulama dikkat çekti.

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