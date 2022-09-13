İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kırmızı ışıkta bekleyen iki otomobile böyle çarptı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın kırmızı ışıkta iki araca çarptığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın kırmızı ışıkta iki araca çarptığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.


Olay, Safranbolu - Karabük Karayolu Emek Kavşağı'nda meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücü idaresindeki 77 ABD 375 plakalı hafif ticari araç, sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak kırmızı ışıkta bekleyen iki otomobile çarptı. Maddi hasarın oluşturduğu kaza anı başka bir otomobilde bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.