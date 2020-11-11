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"Kırsal Kalkınma İçin Eflani'de Üretim Genele Yayılıyor" Projesi

Karabük’ün Eflani ilçesi belediyesi tarafından hazırlanan “Kırsal Kalkınma İçin Eflani’de Üretim Genele Yayılıyor” Projesi destek sözleşmesi imzalandı.

Karabük'ün Eflani ilçesi belediyesi tarafından hazırlanan “Kırsal Kalkınma İçin Eflani'de Üretim Genele Yayılıyor” Projesi destek sözleşmesi imzalandı.


Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) aracılığıyla desteklediği Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Eflani Belediyesinin başvuru sahibi olduğu "Kırsal Kalkınma İçin Eflani'de Üretim Genele Yayılıyor" Projesi destek sözleşmesi BAKKA Genel Sekreteri Lütfi Altunsu ve Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul tarafından BAKKA Yönetim Kurulu Başkanı Vali Fuat Gürel nezaretinde imzalandı.


Destek sözleşmesi imzalanan proje kapsamında, Karabük'te kadın ve gençlerin istihdamının artmasına, girişimcilik eğitimi alan kadın ve genç sayısının artmasına olanak sağlanacak.


Hayvansal gıda üretiminin artmasına, üretilen kanatlı hayvan sayısının artmasına ve korona virüs (Covid-19) salgınının sosyoekonomik etkilerini iyileştirmeye dönük çalışmalara katkı sağlamak amacıyla hazırlanan proje ile Eflani ilçesinde yaşayan 20-64 yaş aralığındaki okuryazar, işsiz 60 kadın ve genç kurulacak kaz yetiştiriciliği eğitim çiftliğinde bilgi, birikim ve tecrübeleri artırılacak.


BAKKA'nın toplam 1 milyon 487 bin 604 lira bütçeli proje için 1 milyon 100 bin lira hibe desteği verecek.

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