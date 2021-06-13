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Kısıtlamanın sessizliğini gök gürültüsü ve şimşekler bozdu

Karabük’te sağanak yağışın ardından gök gürültüsü ile birlikte çakan şimşekler kısıtlamanın sessizliğini bozdu.

Karabük'te sağanak yağışın ardından gök gürültüsü ile birlikte çakan şimşekler kısıtlamanın sessizliğini bozdu.


Karabük'te gök gürültüsüyle kısıtlamanın sessizliği bozan şimşekler, enerjisi ile de görsel şölen sundu. Sağanak yağışın ardından şiddetli gök gürültüsü ile ortaya çıkan şimşekler, Safranbolu'da adeta geçiş töreni yaptı. Kısıtlama kapsamında marketlere giden bazı vatandaşlar ise aniden bastıran sağanak yağmura yakalandı.

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