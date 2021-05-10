Kısıtlamayı fırsat bilip define ararken yakalandılar

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde tam kapanma kapsamında define avına çıkan 4 kişi Jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Karabük-Safranbolu İlçesine bağlı bir köyde izinsiz kazı yaptıkları tespit edilen biri kadın olmak üzere toplam 4 şüpheli İlçe Jandarma ekiplerince suçüstü yakalanırken, olay yerinde çok sayıda muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi.

Tam kapanama kısıtlamasını ihlal etmekten de cezai işlem yapılan 4 kişi sevk edildikleri mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.