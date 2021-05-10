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Kısıtlamayı fırsat bilip define ararken yakalandılar

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde tam kapanma kapsamında define avına çıkan 4 kişi Jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde tam kapanma kapsamında define avına çıkan 4 kişi Jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.


Karabük-Safranbolu İlçesine bağlı bir köyde izinsiz kazı yaptıkları tespit edilen biri kadın olmak üzere toplam 4 şüpheli İlçe Jandarma ekiplerince suçüstü yakalanırken, olay yerinde çok sayıda muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi.


Tam kapanama kısıtlamasını ihlal etmekten de cezai işlem yapılan 4 kişi sevk edildikleri mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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