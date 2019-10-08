İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kitap Kafe'de hazırlıklar sürüyor

Karabük Belediyesi tarafından yapımı devam eden Kitap Kafe projesinde çalışmalar devam ediyor.


Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, 100. Yıl Yaşam Kompleksi içerisinde yer alan Kitap Kafe projesinin açılışa hazırlandığını söyledi.


Kitap Kafe projesinin üniversiteli gençlerin ve öğrencilerin kitap okuyabilecekleri, İnternet erişimi olan sosyal aktivitelerin gerçekleştirilebileceği, nezih bir mekan olarak tasarlandığını ifade eden Vergili, Kitap Kafe projesi ile gençlere okuma alışkanlığı kazandırmak ve zararlı alışkanlıklardan uzak tutmayı amaçladıklarını belirtti. Vergili, "Aynı zamanda maddi darlık içinde olan gençlerimize de para harcamadan bir kafeterya ortamında vakit geçirme imkanı sağlamış olacağız" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.