Kızılay “Dostluk Aparatı” ile sokak hayvanlarını besleyecek

Sokak hayvanları için kendi hazırladıkları aparat ile mama kabı yapan Kızılay Karabük Şubesi Gençlik Kolları “Dostluk Aparatı” adını verdikleri mama kaplarını Türk Kızılayı Karabük Şube Başkanı Mehmet Uzun ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte 100. Yıl Mahallesi'nde belli noktalara yerleştirdi.

Türk Kızılayı Karabük Şube Başkanı Mehmet Uzun, Türk Kızılayı Karabük Şubesi olarak yapmış oldukları hizmetlere bir yenisini daha eklediklerini söyleyerek, “ Soğuk kış günlerinde aç kalan hayvanlarımız için Genç Kızılay'ımızın düşünceleri ile Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek böyle güzel bir çalışmayı başlattık. Kimsesiz sokak hayvanları için hazırlamış olduğumuz on adet “Dostluk Aparatı” nı belirlediğimiz bölgelere yerleştireceğiz ve böylelikle aç kalmalarını da önlemiş olacağız” diye konuştu.

“Dostluk Aparatı” uygulamasında sokak hayvanları için vatandaşlardan da destek beklediklerini ifade eden Başkan Uzun, “Kızılay Karabük Şube Başkanlığı olarak mama kaplarını biz kontrol edeceğiz, aparatlarda mama bittiğinde takviye yapacağız. Vatandaşlarımızda bu aparatlara sahip çıksınlar. Aparatlara mama koymasalar bile en azından kırılmasını engellesinler” dedi.