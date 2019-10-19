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Klasman hakemi Tuncer gelişim kampına çağrıldı

Karabük’te gelecek vaat eden futbol hakemleri arasında gösterilen Taner Tuncer, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından düzenlenen Hakem Gelişim Kampı’na davet edildi.

Karabük'te gelecek vaat eden futbol hakemleri arasında gösterilen Taner Tuncer, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından düzenlenen Hakem Gelişim Kampı'na davet edildi.


Türkiye'nin farklı bölgelerinden seçilen 7 hakem ve 16 yardımcı hakem Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'da bulunan Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Merkezi'nde 21 Ekim-27 Ekim 2019 tarihleri arasında birçok farklı konuda eğitim alacak.

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