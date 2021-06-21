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Koltuktan çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü

Karabük’te kimliği belirsiz kişiler tarafından ormanlık alana atılan koltuğun yakılması sonucu çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Karabük'te kimliği belirsiz kişiler tarafından ormanlık alana atılan koltuğun yakılması sonucu çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Olay, Yeni mahalle'de meydana geldi. Ormanlık alana yakın bölgeye atılan koltuk kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yakıldı. Koltuğu saran alevlerin çevreye yayıldığını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangını söndürerek kontrol altına aldı.


Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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