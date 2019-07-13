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Komiser yardımcısı silah temizlerken elinden vuruldu

Karabük Polis Meslek Eğitim Merkezi’nde (POMEM) görevli Komiser yardımcısı silah temizliği sırasında kazayla silahın ateş alması sonucu elinden yaralandı.

Karabük Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) görevli Komiser yardımcısı silah temizliği sırasında kazayla silahın ateş alması sonucu elinden yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Karabük POMEM'de görevli Komiser Yardımcısı Celalettin K., silah odasında silah temizliği yaptığı sırada namluda unutulan merminin ateş alması sonucu sol elinden yaralandı. Meslektaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine kısa sürede gelen 112 ekipleri tarafından yaralı Komiser Yardımcısı Karabük Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kurşunun sol el avuç içini delip geçtiği Komiser Yardımcısı Celalettin K.'nın tedavisi sürüyor.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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