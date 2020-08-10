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Konarı Kanyonu temizlendi

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Karabük’ün Safranbolu ilçesinde yer alan Konarı Kanyonu Karabük İl Özel İdaresi tarafından temizlendi.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yer alan Konarı Kanyonu Karabük İl Özel İdaresi tarafından temizlendi.


İlçeye bağlı Konarı köyünde yer alan kanyon bir süre önce vatandaşların kanyonu çöp alanına çevirmesi nedeniyle Safranbolu Orman İşletme Müdürlüğü tarafından kapatılmıştı.


Kanyon kapatılırken, alanda kalan çöplerin toplanmaması ise tepki çekmişti. Karabük İl Özel İdaresi tarafından yapılan açıklamada, "UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Safranbolu ilçemize bağlı Konarı köyünde yer alan kanyonda, piknik yapan vatandaşların bıraktığı çöpler, Özel İdaremize ait iş makineleri ile toplanarak mesire alanı temizlendi" denildi.

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