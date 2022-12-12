Kontrolden çıkan odun yüklü kamyonet devrildi: 2 yaralı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan odun yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Safranbolu-Bartın karayolu Danaköy yol ayrımında meydana geldi. Erdoğan Yazgaç idaresindeki 78 AAS 645 plakalı odun yüklü kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada sürücü ile yanında bulunan Bircan Koç yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Safranbolu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.