Kontrolden çıkan otomobil ağaçlık alana uçtu : 2 yaralı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin yoldan çıkarak ağaçlık alana uçması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, ilçeye bağlı Doğanlar köyünde meydana geldi. Kenan Yalav idaresindeki 78 AB 676 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıktı. Ağaçlara çarparak durabilen otomobilde bulunan Mehmet (77) ve Zarina Yalav (34) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, 112 Acil Servis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar ekipler tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı