İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kontrolden çıkan otomobil köprüden uçtu: 3 yaralı

Karabük’ün Yenice ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil köprüden uçarak ters döndü.

Karabük'ün Yenice ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil köprüden uçarak ters döndü. Kazada 3 kişi yaralandı.



Kaza, ilçede bulunan Uzunköprü mevkiinde meydana geldi. Ramazan Kanca yönetimindeki 06 DJ 4403 plakalı otomobil Atatürk Mahallesi'nde şehir merkezi istikametine seyir halinde iken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir korkuluklara çarparak Uzunkum Köprüsü'nden uçtu. Kazada sürücü ile birlikte bulunan eşi Gülizar Kanca ve kızı Ezgi Kanca yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından çıkartılan yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.