Kontrolden çıkan otomobil önce bariyere sonra tıra çarptı: 1 yaralı

Karabük'te kontrolden çıkan otomobilin önce bariyere ardından tıra çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Karabük-Eskipazar karayolunda meydana geldi. C.Ç. idaresindeki 67 NA 194 plakalı otomobil Karabük istikametine seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu önce bariyere ardından tıra çarptı. Kazada otomobilde bulunan yolcu S.Y.(30) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.