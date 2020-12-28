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Kontrolden çıkan otomobil refüje çarptı: 2 yaralı

Karabük’te sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin refüje çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Karabük'te sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin refüje çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.


Kaza, Karabük-Kastamonu karayolu Toprakcuma mevkiinde meydana geldi. Y.S. (33) sevk ve idaresindeki 34 UK 5542 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Kazada sürücü ile yanında bulunan C.S. (36) isimli yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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