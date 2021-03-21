Kontrolden çıkan otomobil refüje çarptı: 2 yaralı

Karabük'ün Yenice ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin refüje çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Kazada araçta sıkışan yolcuyu itfaiye ve sağlık ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Yenice-Zonguldak karayolu Sanayi Kavşağında meydana geldi. Atakan Karakaş yönetimindeki 78 AAU 557 plakalı Tofaş marka otomobil yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Kazada sürücü yaralanırken yanında bulunan Özgür Yağbasan da araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kısa süreli çalışmalarının ardından Yağbasan sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalenin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.