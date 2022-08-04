Kontrolden çıkan otomobil takla atıp refüje devrildi: 3'ü çocuk 5 yaralı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin takla atarak refüje devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza D-755 karayolu Söğütlü Çeşme mevkiinde meydana geldi. Tevfik K. (37) idaresindeki 54 EV 071 plakalı otomobil Karabük istikametine seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu takla atarak refüje devrildi. Kazada Ayşenur K. (5), Yağmur K. (6), Aysel K. (37), İrem K. (3) ve Mustafa K. (18) hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.