Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı

Karabük'te sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil takla attı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Eskipazar-Karabük Karayolu'nda meydana geldi. S.K. sevk ve idaresindeki 57 AAF 539 plakalı Hyundai marka otomobil, Karabük istikametine seyir halinde iken Söğütlüçeşme mevkiinde sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan A.K yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.