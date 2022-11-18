İhlas Haber Ajansı

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Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı

Karabük-Yenice karayolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.


Kaza, Karabük-Yenice karayolu Bolkuş mevkiinde meydana geldi. Karabük istikametin seyreden M.T. idaresindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Kazada sürücü ile yolcu olarak bulunan S.T. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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