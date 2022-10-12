Kontrolden çıkan otomobil ters döndü: 1 yaralı

Karabük'te sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin ters dönerek sürüklenmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kurtuluş Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydan geldi. Ümit K. idaresindeki 78 AV 446 plakalı otomobil yola dökülen mucur nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak ters dönüp sürüklendi. Kazada sürücü yaralanırken ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.