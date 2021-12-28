Kontrolden çıkan otomobil ters döndü: 2 yaralı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin ters dönmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Karabük- Gerede karayolu Kemikli rampalarında meydana geldi. Mürsel E. (65) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak ters döndü. Kazada sürücü ile birlikte bulunan Hatun E.(69) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.