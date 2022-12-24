Kontrolden çıkan traktör uçuruma yuvarlandı : 2 yaralı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği traktörün 50 metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Kabaarmut köyü orman yolunda meydana geldi. Adem Düzdere idaresindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada Adem Düzdere ile yanında bulunan Mehmet Acar yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.