İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Köpeğe çarpan sürücü plakasını düşürüp kaçtı

Karabük’te yolun karşısına geçmeye çalışan köpeğe otomobil çarptı.

Karabük'te yolun karşısına geçmeye çalışan köpeğe otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan köpek telef olurken, sürücü olay yerinden kaçtı.


Edinilen bilgiye göre olay Karabük- Safranbolu kara yolunda meydana geldi. Sürücüsü belli olmayan 78 ST 885 plakalı otomobil Safranbolu istikametine seyir halindeyken yolun karşısına geçmeye çalışan köpeğe çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan köpek telef oldu. İsimsiz sürücü durmayıp kaçarken, sürücü çarpmadan dolayı aracın plakasını düşürdü. Çevredeki vatandaşların durumu polise bildirmesi üzerine olayla ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.