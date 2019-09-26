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Kore gazisi, son yolculuğuna uğurlandı

Karabük’ün Yenice ilçesinde, 93 yaşında vefat eden Kore gazisi Selahattin Çakıroğlu askeri tören ile son yolculuğuna uğurlandı.

Karabük'ün Yenice ilçesinde, 93 yaşında vefat eden Kore gazisi Selahattin Çakıroğlu askeri tören ile son yolculuğuna uğurlandı.


Tedavi gördüğü Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitiren Kore Gazisi Selahattin Çakıroğlu (93) için Yenice ilçesine bağlı Merkez Camisinde askeri tören düzenlendi. Çakıroğlu'nun Türk bayrağına sarılı naaşı, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hisar köyünde bulunan aile mezarlığında toprağa verildi.


Cenaze törenine, Çakıroğlu'nın yakınlarının yanı sıra Karabük Vali Yardımcısı Numan Tahir Şimşek, Yenice Kaymakamı Muhammed Evlice, Belediye Başkan Vekili Fikret Cıbır, Gaziler Derneği Başkanı Sebahattin Çorbacı, askeri erkan, siyasi partiler ve sivil toplu kuruluşlarının başkan ve temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.

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