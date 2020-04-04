Korona virüs yaban hayatı da etkiledi

Kış uykusundan uyanan ayılar doğal ortamlarda yiyecek bulmayınca kara yoluna inerek yiyecek aramaya başladı.

Ormanlık alandan Karabük - Yenice kara yolu üzerine yiyecek aramaya inen yavru ayı yoldan geçen bir sürücünün cep telefonuna yansıdı. Bir anda panikleyerek kayalıklara tırmanan ayıyı gören sürücü Ömer İncebacak, hem o anları kaydetti, hem de yavru ayıya seslenerek çağırdı. Kayalıkları tırmanarak ağaçlık alana geçen yavru ayı, kendisine seslenen sürücüye bir süre baktıktan sonra gözden kayboldu.