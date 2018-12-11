Korumanın Başkenti Safranbolu Travel Turkey İzmir'de fark oluşturdu

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer, çok sayıda protokol üyesi, yerli ve yabancı turizm firmaları ile vatandaşların ilgi ve merakla ziyaret ettiği standının fuar süresince ilgi odağı olduğunu söyledi.

Safranbolu ile ilgili tüm materyallerin ziyaretçiler tarafından büyük bir merak ve ilgi ile takip edildiğini kaydeden Ürkmezer, “Sağ olsunlar standımızı diğer illerin valileri, belediye başkanları, sektör temsilcileri, seyahat acentesi temsilcileri ziyaret etti. Yerli ve yabancı seyahat acentesi temsilcileri ile görüşmeler yapma fırsatı bulduk. Yine ziyaretçilerimize tanıtım broşürü, cd gibi çeşitli argümanlardan hediye ettik. Özellikle Safran ve Safranbolu lokumuna büyük ilgi olduğunu gördük. Daha önce de söz ettiğim gibi amacımız Osmanlı'nın mirası Safranbolu'muzu tüm dünyaya en iyi şekilde anlatmak. Bilindiği üzere son yıllarda ilçemiz önemli bir turizm potansiyeli yakaladı. Gerçekleştirdiğimiz çalışmalar ve katılım sağladığımız fuarlarda da bunu daha yukarılara çekmeyi amaçlıyoruz. Bunu da başardığımızı düşünüyorum” dedi.

Safranbolu'yu tanıtmak için MARKA ve BAKAB olarak diğer fuarlara da katılım sağladıklarını söyleyen Ürkmezer, "Bizim Marmara Bölgesi ile çakışan ilimiz ve ilçemiz var. Ortak bir coğrafyada olduğumuz için fuarlarda bir destinasyon oluşturmak adına birlikte katılmaya karar verdik. Bununda faydalarını göreceğimizi düşünüyorum. Bu vesile ile fuar süresince desteklerini esirgemeyen başta Sayın Karabük Valimiz Fuat Gürel olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.