“Korumanın başkenti” Safranbolu'da pandemi sonrası ilk Ramazan Bayramı

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "en iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Osmanlı kenti Safranbolu, 2 yılın ardından Ramazan Bayramında misafirlerini ağırlayacak. Tarihi ilçede bulunan otellerde doluluk oranı yüzde 90'lara ulaştı.

Covid-19 salgını nedeniyle 2 yıldır tarihinin en sessiz bayramlarını geçiren Karabük'ün Safranbolu ilçesi Ramazan Bayramı'nda hareketlenecek. "Osmanlı'nın parmak izi", "Korumanın başkenti" ve "Açık hava müzesi" gibi unvanlarla anılan Safranbolu'daki oteller şimdiden yüzde 90 doldu. andemi öncesi günlerine dönmek isteyen tarihi ilçeye gelecek olan yerli ve yabancı turistler 8, 19. ve 20. yüzyıl başlarında inşa edilen tarihi konakların yanı sıra han, hamam, cami, çeşme ve köprülerle tarihte yolculuk yapma fırsatı yakalayacak.

Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Şebnem Urgancıoğlu Ergüder, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, “Güzel günler bizi bekliyor. Ciddi bir yoğunluk var, yüzde 90'ın üzerinde rezervasyonlar yapılmış durumda. Bunun yüzde 100'e ulaşacağından şüphe duymuyoruz. Bizim için çok büyük moral olacak 2 yılın ardından. Bu yoğunluk bizim 2 sene önce istediğimiz o çok yorulduğumuz bayramlara dönüş olacak. Güzel bir 5 gün bizleri bekliyor” dedi.

Safranbolu'ya 4 aylık süreçte nüfusun 3 katı ziyaretçinin geldiğini belirten Ergüder, “Bunun bir kısmı ölü sezona denk geldi. Kış döneminde düşük sezon diyelim. Bu sayıdaki misafirleri ağırladık. Bayram tarihi inşallah bizim yeni sezonumuzun açılışı anlamına geliyor. Bu sezonda ne kadar iş yapacağımızı gösteren bir kriter. Ekonomik verilerde çok değişiklikler oldu. Diliyorum ki bu kriz bize olumlu yansıyacaktır” şeklinde konuştu.

Çelik Palas Otelde İşletme Müdürü olan Mutlu Çiğdem, 2 yılın ardından ilk defa bir bayramda misafirlerini ağırlayacaklarını kaydederek şunları söyledi: “Bu bayram ayrı bir heyecan yaşıyoruz. Onunla ilgili olarak misafirlerimize hizmet etmek için Safranbolu'daki işletmeler olarak hazırız. Bayram için güzel talep var. Safranbolu konumu olarak hem Ankara hem de İstanbul'a yakınlığı dolayısıyla kısa süreli tatillerde talep almakta. Özellikle bayramın birinci ve ikinci günleri için yoğun bir talebimiz var.”

Safranbolu'nun alternatifi bol olan bir yer olduğunu, her türlü bütçeye uygun konaklama yerinin olduğunu ifade eden Çiğdem, “Geçen ay Uzakdoğulu iki grubumuz vardı. Bunlar Amerika'da yaşayan Çinlilerdi. Onları yeniden Safranbolu'da görmek bizi heyecanlandırdı. Eski günlerimize dönüp onları da aramızda görmek istiyoruz” diye konuştu.

Havuzlu Asmazlar Konağı İşletme Müdürü Mehmet Şanlıoğlu, misafirlerini en iyi şekilde karşılamak için bayram hazırlıklarının devam ettiğini, otelin bayram öncesinde yüzde 80 dolduğunu söyledi.

Bayram sonrası da ilçede büyük bir hareketlilik beklediklerini anlatan Şanlıoğlu, otelde konaklama ücretlerinin günlük 700-900 TL arasında değiştiğini aktardı.