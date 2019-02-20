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‘Koşabiliyorken Koş' projesi ilk günkü gibi devam ediyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen “Koşabiliyorken Koş” adlı proje, Karabük’te devam ediyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen “Koşabiliyorken Koş” adlı proje, Karabük'te devam ediyor.


Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen, Karabük Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Safranbolu Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından yürütülen "Koşabiliyorken Koş" adlı proje, Karabük'te devam ediyor.


Türkiye genelinde spor kültürünün yaygınlaştırılması için 7 yıl önce başlatılan, halkın sağlıklı ve bilinçli spor yapabilmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirilen 'Koşabiliyorken Koş' projesi Karabük'te etkinliklerine devam ediyor. Haftada 3 gün halka açık ve ücretsiz olarak pilates ve fitness etkinlikleri devam ederken hava şartlarının iyi olduğu günlerde açık havada yürüyüş yapılıyor.

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