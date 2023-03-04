Koşarak yola fırlayan çocuk cipin altında kalmaktan son anda kurtuldu

Karabük'te yolun karşısına kontrolsüz bir şekilde geçmeye çalışırken ayağı kayıp yere düşen çocuk cipin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Olay 100. Yıl Mahallesi 1003. Cadde'de meydana geldi. Durakta bekleyen dolmuşun önünden koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan bir çocuk dengesini kaybederek yere düştü. Bu sırada seyir halinde olan 78 BY 506 plakalı cipin sürücüsü son anda durarak çocuğa çarpmaktan kurtuldu. O anlar karşı istikametten gelmekte olan bir otomobilin kamerasına anbean kaydedildi.