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Köse Ahilik Haftası'nı kutladı

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Ahilik Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.


Köse, mesajında, Türk tarihinde önemli bir yeri olan ahiliğin, yaşamını Anadolu'da sürdüren insanının iktisadi ve sosyal anlamda örnek teşkil edecek derecede öğreti faaliyetlerini içinde barındırdığını belirtti.


Köse, şunları kaydetti:


"Milletimizin en eski geleneklerinden biri olan ahilik; esnaf ve sanatkarlık anlayışının yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla ahlak ve sanatı ahenkli şekilde buluşturan doğruluk, kardeşlik, dayanışma ve yardımseverlik kavramlarını bir arada bulunduran bir kültürdür. Ahiliği oluşturan kültürü günlük yaşantımızda da uygulayacak biçimde özümsemek ve yaşamak gerektiğini düşünüyorum. Lonca teşkilatı ile adından söz ettirmiş, Yemeniciler, Demirciler, Manifaturacılar Arastaları ile bu geleneği layıkıyla sürdürmüş ve günümüze kadar aktarmayı başarmış kadim şehrimiz bu kültürün yansımasını yaşamakta ve yine kendisi gibi ahilik kültürünün de yaşatılarak korunacağı ve gelecek nesillere aktarılacağına inanıyorum. Ahilik kültürünü yaşayıp yaşatan tüm zanaatkârlarımızın ve esnafımızın bayramını kutluyorum."

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