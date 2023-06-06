Köse Karabük'ün il oluşunun 28'inci yılını kutladı

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Karabük'ün il oluşunun 28. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Köse, mesajında, Karabük'lü olmaktan her zaman gurur ve onur duyduğunu belirtti. Köse, "'Endüstrileşmek en büyük milli davalarımız arasında yer almaktadır' diyen Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği sanayileşme hedefi doğrultusunda, 3 Nisan 1937 tarihinde Karabük Demir Çelik Fabrikaları'nın temeli atılmıştır. 13 haneli bir yerleşim yeri olan Karabük 1937'den günümüze kadar uzanan gelişimi, Cumhuriyet tarihinin her döneminin izlerini taşır. 6 Haziran tarihi Karabük'ümüz açısından bir başka önemi daha vardır. 1937 yılında Demir Çelik Fabrikaları'nın temelleri atılmış, 3 Mart 1938'de makinelerin montajı başlamış ve montajı tamamlanan ilk ünite 6 Haziran 1939 tarihinde işletmeye açılmıştır ve o günden bugüne Kardemir de hızla büyüyerek adeta ekonominin lokomotifi haline gelmiştir. Kardemir'e paralel olarak Karabük'te hızla gelişerek 6 Haziran 1995 tarihinde Türkiye'nin 78.ci vilayeti olmuştur. Büyümeye, gelişmeye, devam eden ve bir parçası olmaktan gurur duyduğum Cumhuriyet kenti olan Karabük'ümüzün il oluşunun 28. yılını kutluyorum" dedi.