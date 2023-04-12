Köse minik çocuklarla bir araya geldi

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, 9 Nisan Mimar Sinan'ı Anma ve Mimarlar Günü'nde Safranbolu Belediyesi Nazmiye Yeşilyurt Gündüz Çocuk Bakım Evi'ndeki miniklerle buluştu.

Önemli gün ve haftaları atlamayan minikler mimarlar gününde de çeşitli etkinliklere ev sahipliği yaparken, Başkan Köse de çocuklara mimarlığı anlattı. Ziyaret süresince çocuklarla çizimler yaptı oyunlar oynadı. Çocuklarla tek tek ilgilenen Köse, "Bu gün bir yandan bu güzel coğrafya için birbirinden önemli eserler bırakmış, hepimizin feyz aldığı Mimar Sinan'ı anıyor, bir yandan da Mimarlar Günü'nü kutluyoruz. Gündüz Çocuk Bakım Evimizdeki miniklerimiz de bizleri unutmamışlar. Öğretmenleri ile birlikte çok güzel çalışmalar yapmışlar” dedi.

Çocukların geleceğin teminatı olduğunun altını çizen Başkan Köse, "Onlar yarının doktorları, öğretmenleri, mimar ya da mühendisleri. Küçük yaşta bir şeyler öğrenmeleri, ilerideki öğrenim hayatlarında da faydalı olacaktır. Burada öğretmenlerimiz bir yandan oyunlarda eşlik ederken diğer yandan da hayatın çeşitli alanlarında fidan dikmeden pasta yapmaya ya da çeşitli meslek dallarını anlatmaya kadar pek çok etkinlik yapıyorlar. Çocuklarımızın burada mutlu olduğunu görmek ise bizleri ayrıca sevindiriyor. Her birini gözlerinden öpüyorum" diye konuştu.