Köse'den Albay Başkök'e ziyaret

Jandarma Eğitim Alay Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hasan Başkök'ü ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Hasan Başkök, "Dünya Miras Kenti Safranbolu'da görev yapmaktan mutluluk duyuyorum. Safranbolu gerçekten özellikli bir kent. Safranbolu'nun gelişimi ve huzuru için elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret gösteriyoruz. Nazik ziyaretiniz için teşekkür ediyorum. Kapımız sizlere her zaman açık" dedi.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif köse ise, "Komutanımıza hem hayırlı olsun dileklerimizi iletmek hem de buradaki çalışmalarında bizlerden alabilecekleri destekler konusunda her zaman yanlarında olduğumuzu ifade etmek için geldik. Ben bir kez daha kendilerine Safranbolu'daki görevinde kolaylıklar ve başarılar diliyorum” dedi.