İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Köse'den "bebek" ziyareti

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, "Hoş Geldin Bebek" projesi kapsamında yeni doğan bebek ve ailelerini evlerinde ziyaret etmeye devam ediyor.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, "Hoş Geldin Bebek" projesi kapsamında yeni doğan bebek ve ailelerini evlerinde ziyaret etmeye devam ediyor.


Başkan Köse ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personeli Akman, Çınarcı, Yücel ve Özbulut ailelerini ziyaret etti.


Başkan Köse, Deniz, Çınar, Betül Hafsa ve Ceyhun Nihat'ın sağlıklı, huzurlu, başarılarla dolu bir hayatları olması yönünde temennide bulunurken, "Sosyal belediyecilik anlayışını benimseyen Safranbolu Belediyesi, hayatın her alanında vatandaşının yanında olmaya devam ediyor. Bizlerde ziyaretlerden ve ailelerin bu güzel anlarını paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Ayrıca, 'Hoş Geldin Bebek' projemizde sponsor olan firmamıza da teşekkür ediyorum" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.