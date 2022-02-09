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Köy yollarında çökme ve çatlaklıklar oluştu

Karabük’ün Yenice ilçesine bağlı Değirmenyanı köyünde eriye kar suları sonrası yollarda çökme ve çatlaklıklar meydana geldi.

Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Değirmenyanı köyünde eriye kar suları sonrası yollarda çökme ve çatlaklıklar meydana geldi.


İlçeye bağlı Değirmenyanı Köyü'nde kar yağışı sonrası biriken karlar erimeye başladı. Dört gün önce Bostancılar Mahallesinde meydana gelen heyelan sonrası taş ve istinat duvarları yıkılmıştı. Merkez ve Erfeyli Mahallesi yollarında eriyen kar sonrası çökme ve çatlaklıklar oluştu. Köy sakinleri yollarda oluşan çökme çatlaklıkların tehlike oluşturduğu gerekçesiyle yetkililerden yardım bekliyor.

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