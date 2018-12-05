Köy yollarında sıcak asfalt çalışmaları devam ediyor

Bulak Mencilis Mağarası bağlantı yolunda devam eden BSK çalışmasını inceleyen İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, çalışmaların yoğun bir şekilde ettiğini belirterek, “Tarihi ve doğal güzellikleri ile yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan Bulak Mencilis Mağarası, bağlantı yolunun asfalt çalışması bittiğinde bölgemiz için çok faydalı bir çalışmayı daha geride bırakmış olacağız” dedi.

Genel Sekreter Mehmet Uzun, yaptığı incelemelerin ardından personel ile hatıra fotoğrafı çektirerek bölgeden ayrıldı.