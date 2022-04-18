Köy yolu heyelan nedeniyle çöktü

Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Keyfallar köyünde sağanak yağmur ve eriyen kar suları ile yumuşayan toprağın kayması sonucu yolun bir kısmı çöktü.

İlçeye bağlı Keyfallar köyü Çötüroğlu Mahallesi yolunda sağanak yağmur ve eriyen kar sularının yumuşattığı toprağın kayması sonucu heyelan meydana geldi. Yaklaşık 4 metre çökmenin oluştuğu yol geçici olarak trafiğe kapatılırken, ulaşım alternatif yoldan sağlanıyor.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, heyelan bölgesine gelerek incelemelerde bulundu.

Uzun, vatandaşların mağdur olmaması için gerekli çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını belirtti.